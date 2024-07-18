Letusan Gunung Ibu Sudah Terjadi 382 Kali Sejak Awal 2024

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara masih terus mengalami erupsi hingga pagi ini, Kamis (18/7/2024). PVMBG mencatat letusan Gunung Ibu 382 kali sejak awal tahun 2024.

“Jumlah letusan Gunung Ibu yang pernah tercatat 382 kali,” tulis PVMBG lewat laman resminya.

Sementara itu, Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe melaporkan erupsi terakhir Gunung Ibu terjadi pada letusan Gunung Ibu pada pagi ini pukul 09.14 WIT. “Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Kamis, 18 Juli 2024, pukul 09:14 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 400 m di atas puncak (± 1725 m di atas permukaan laut),” katanya.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 50 detik.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)