Maling Motor Coba Kelabui Polisi, Pura-Pura Kesurupan Sampai Kencing di Celana

PADANG - Bermaksud mengelabui petugas, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Padang, Sumatera Barat, pura-pura kesurupan saat diamankan polisi di rumahnya.

Pelaku bahkan kencing di celana saat diboyong ke kantor polisi. Namun, dia tak dapat mengelak saat petugas melihatkan rekaman CCTV saat sedang beraksi menggondol satu unit sepeda motor diparkiran sebuah toko kue.

Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku tampak menggunakan kaos berwarna kuning berjalan ke arah parkiran sepeda motor yang berada di depan sebuah toko kue di daerah Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sambil menutupi wajahnya dengan baju yang ia kenakan.

Tak butuh waktu lama, pelakupun berhasil menggondol satu unit sepeda motor yang terparkir dan membawanya kabur.

Berdasarkan hasil rekaman CCTV itu, pelaku yang berinisial W (28) akhirnya berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh Tim Klewang Sat Reskrim Polresta Padang saat berada di rumahnya di Kecamatan Padang Utara.

Namun, saat diamankan pelaku tiba-tiba saja kejang-kejang dan berpura-pura pingsan sehingga dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar untuk mendapat perawatan medis.