Duel Carok di Pamekasan Tewaskan Satu Orang, Pelaku dan Korban Masih Sepupuan

Duel carok tewaskan satu orang, pelaku dan korban masih sepupuan (Foto : MNC Media)

PAMEKASAN - Dua pria di Pamekasan terlibat duel carok hingga salah satunya meninggal dunia pada, Rabu 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB.

Para pelaku yang berduel diduga menggunakan senjata tajam dan dilakukan di tempat yang sepi, tidak jauh dari rumah korban yakni Rahem, warga Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Berdasadkan informasi yang di peroleh, pria beristri itu terlibat kasus pertikaian dengan Alim yang tidak lain masih sepupunya. Duel sedarah itu mengakibatkan Rahem meninggal.

Kapolsek Tlanakan AKP J. Tirto Atmojo membenarkan adanya kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa kejadian itu di depan rumah korban.

"Iya benar, peristiwa tadi sore sekira jam 16.30 WIB," ujarnya, Kamis (18/7/2024).

Kronologi kejadian berawal dari kedatangan pelaku ke rumah korban dan terjadi cek cok mulut.

"Diduga terkait kasus asmara dan terjadi pertengkaran, setelah itu korban masuk ke rumahnya mengambil pisau, melihat korban membawa pisau, pelaku kembali ke rumahnya mengambil celurit sehingga kembali terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban meninggal dunia," tuturnya.