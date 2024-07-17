Kawanan Maling Motor Ini Hanya Butuh Waktu 5 Detik untuk Beraksi di Siang Bolong

MALANG - Aksi pencurian sepeda motor pada kawasan perumahan di Kota Malang terekam kamera CCTV. Aksi nekat dua pria ini pun viral di media sosial (medsos) usai potongan rekaman CCTV diunggah.

Peristiwa ini terjadi di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama Blok UJ 19 Nomor 29 RT 2 RW 17, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Korban diketahui tengah memarkir kendaraannya di luar pagar rumah.

Dari rekaman kamera CCTV yang diterima, peristiwa ini terjadi pada Selasa siang (16/7/2024) pukul 13.43 WIB. Terlihat awalnya dua orang berboncengan dengan satu sepeda motor sepeda motor Vario.

Satu pelaku berperawakan gendut menggunakan jaket berwarna kuning mengenakan helm hitam tengah di depan sebagai pengendaranya. Sedangkan satu pelaku lainnya berpakaian kaos hitam dan celana tiga perempat kurus membonceng tanpa helm di belakang.

Tak berselang lama keduanya langsung menuju sebuah motor yang terparkir di depan pagar. Tak butuh waktu lama, sekitar 10 detik pelaku sudah berhasil membobol kunci kontak sepeda motornya.

Keduanya kemudian kabur membawa motor curian. Pelaku yang sebelumnya membonceng temannya itu mengendarai sepeda motor curian melintasi portal bawah blok perumahan dengan cepat.

Ferianto, korban menuturkan, peristiwa ini terjadi ketika Selasa siang kemarin. Saat itu ia tengah tidur siang di rumahnya dengan posisi kendaraan terparkir di depan pagar dikunci setang dan tertutup rumah kuncinya.

"Saat itu sedang tidur. Saya sempat kedengaran orang mencongkel kunci, tapi saya tidur lagi nggak menghiraukan. Baru sadar beberapa saat kemudian," ucap Feri, ditemui di lokasi kejadian.