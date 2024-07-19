7 Pernyataan Sikap MUI untuk Kemerdekaan Palestina, Dorong Kirim TNI Hentikan Genosida Israel

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas-ormas Islam mengeluarkan tujuh pernyataan sikap untuk kemerdekaan Palestina. Salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk mengirimkan TNI ke Palestina guna melindungi rakyat sipil di sana yang sedang digenodisa oleh Israel dan mendorong Zionis menghentikan agresi.

"Pengiriman tentara ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sipil di Palestina dari genosida Israel, mendorong Israel untuk menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, dan melancarkan bantuan kemanusiaan (humanitarian operation),"kata Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan saat membacakan pernyataan sikap bersama di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2024.

"Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif,"sambungnya.

Selain itu, MUI menyerukan agar Menlu RI dan Menhan RI terus meningkatkan sinergi dengan MUI dan ormas Islam untuk melakukan “diplomasi total” guna membantu Palestina mencapai kemerdekaannya. Untuk itu MUI bersama ormas-ormas Islam senantiasa menyediakan diri untuk bermitra dengan pemerintah dalam rangka membantu rakyat dan bangsa Palestina melalui berbagai program sesuai dengan kapasitas dan perannya.

"Bahkan dengan resources dan kapasitas yang kami miliki, MUI dan seluruh Ormas Islam juga siap untuk membersamai TNI yang dikirim ke Palestina melaksanakan misi humanitarian operation di Palestina," ucapnya.

Amirsyah mengatakan bahwa pengiriman tentara ke Gaza ini juga dibutuhkan jaminan keselamatan dari organisasi persatuan bangsa-bangsa (PBB). Dengan demikian dia mendorong agar PBB terus menjadi pihak yang menciptakan tatanan perdamaian di kancah global.

"Yang penting ada jaminan dari PBB dan karena itu, kita mendorong agar PBB bisa menjadi pihak yang menciptakan tatanan di PBB. Jangan seperti lembaga yang tidak punya daya upaya," tuturnya.

Berikut 7 pernyataan sikap bersama MUI dan ormas-ormas Islam untuk kemerdekaan Palestina :

1. MUI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menlu RI dan Menhan RI yang telah dengan sungguh-sungguh membela dan memperjuangkan perdamaian rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan mereka dan menciptakan perdamaian di Palestina, sesuai dengan konstitusi RI UUD 1945.

2. MUI bersama ormas-ormas Islam sangat berharap pemerintah ke depan untuk tetap bersungguh-sungguh berkomitmen, yakni dengan tidak memberikan celah sedikit pun membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hingga kemerdekaan Palestina terwujud dan Israel menghargai kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina, dan terus melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, serta berkonsolidasi dan beraliansi dengan negara dan bangsa lain demi kemerdekaan Palestina.

3. MUI meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk meyakinkan dan melindungi bangsa Indonesia dari semua produk Israel dan produk lain yang berafiliasi dengan Israel. Untuk itu, kami menyerukan kepada Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia agar melakukan boikot kepada Israel di segala bidang, termasuk produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi mendukung agresi Israel dan genosida kepada rakyat Palestina.

4. MUI bersama ormas-ormas Islam mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan tentara bersama-sama dengan wakil dari negara-negara anggota OKI dan negara-negara lain yang selama ini telah memberikan dukungan untuk kemerdekaa kepada Palestina.

Pengiriman tentara ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sipil di Palestina dari genosida Israel, mendorong Israel untuk menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, dan melancarkan bantuan kemanusiaan (humanitarian operation).

Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif.