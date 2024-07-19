Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebelum Ditemukan Tewas di Dalam Karung, Wanita di Lampung Timur Hilang Sehari

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |15:13 WIB
Sebelum Ditemukan Tewas di Dalam Karung, Wanita di Lampung Timur Hilang Sehari
Mayat di dalam karung ditemukan di ladang jagung (Foto : Istimewa/MNC Media)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Riyas Nuraini (33), wanita yang ditemukan tewas dalam karung di atas motor di ladang jagung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sempat dikabarkan hilang sehari sebelumnya.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, dari keterangan tersebut disampaikan pihak keluarga.

"Hasil keterangan suaminya bernama Sukani bahwa dia (Riyas) dikabarkan menghilang sejak Rabu 17 Juli 2024," ujar Umi saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Umi menuturkan, suami korban mengaku terakhir melihat korban saat akan berangkat kerja pada Rabu pagi. Kemudian di hari Rabu itu suaminya ini mendapatkan kabar dari anaknya bahwa korban hingga sore hari belum juga pulang.

Atas informasi anaknya, Sukani kemudian mencari di beberapa tempat serta menghubungi satu persatu keluarganya untuk mengetahui keberadaan korban.

"Setelah itu dia langsung mencari dibeberapa lokasi termasuk toko pakaian tempat biasa korban mengambil barang dagangan karena menurut pengakuan pihak keluarga korban ini bisnis online shop. Suaminya ini juga menghubungi saudaranya yang lain untuk mencari keberadaan korban namun tetap tidak ditemukan," tuturnya.

Kemudian pada Kamis pagi, sambungnya, sang suami mengaku mendapatkan kabar bahwa ada motor milik istrinya di tengah kebun jagung.

"Di mana setelah dibuka karung tersebut dipastikan bahwa korban adalah Riyas yakni istrinya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement