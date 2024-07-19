Sebelum Ditemukan Tewas di Dalam Karung, Wanita di Lampung Timur Hilang Sehari

Mayat di dalam karung ditemukan di ladang jagung (Foto : Istimewa/MNC Media)

BANDARLAMPUNG - Riyas Nuraini (33), wanita yang ditemukan tewas dalam karung di atas motor di ladang jagung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, sempat dikabarkan hilang sehari sebelumnya.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, dari keterangan tersebut disampaikan pihak keluarga.

"Hasil keterangan suaminya bernama Sukani bahwa dia (Riyas) dikabarkan menghilang sejak Rabu 17 Juli 2024," ujar Umi saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Umi menuturkan, suami korban mengaku terakhir melihat korban saat akan berangkat kerja pada Rabu pagi. Kemudian di hari Rabu itu suaminya ini mendapatkan kabar dari anaknya bahwa korban hingga sore hari belum juga pulang.

Atas informasi anaknya, Sukani kemudian mencari di beberapa tempat serta menghubungi satu persatu keluarganya untuk mengetahui keberadaan korban.

"Setelah itu dia langsung mencari dibeberapa lokasi termasuk toko pakaian tempat biasa korban mengambil barang dagangan karena menurut pengakuan pihak keluarga korban ini bisnis online shop. Suaminya ini juga menghubungi saudaranya yang lain untuk mencari keberadaan korban namun tetap tidak ditemukan," tuturnya.

Kemudian pada Kamis pagi, sambungnya, sang suami mengaku mendapatkan kabar bahwa ada motor milik istrinya di tengah kebun jagung.

"Di mana setelah dibuka karung tersebut dipastikan bahwa korban adalah Riyas yakni istrinya," ujarnya.