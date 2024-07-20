Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiprah AKBP Hendro Sukmono Kapolres Sampang yang Baru, Pernah Bongkar Judi Slot Omzet Rp1 Miliar

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |13:10 WIB
Kiprah AKBP Hendro Sukmono Kapolres Sampang yang Baru, Pernah Bongkar Judi Slot Omzet Rp1 Miliar
Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono resmi menjabat Kapolres Sampang, Madura. Ia menggantikan AKBP Siswantoro yang kini menjadi Kapolres Nganjuk.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) sekaligus pisah sambut telah dilaksanakan di Mapolres Sampang, Jumat 19 Juli 2024 Kemaren

Sebelum geser ke Madura menjadi Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono selaku Kasat Reskrim Polresta Surabaya berhasil mengungkap kasus judi slot beromzet Rp1 miliar perbulan.

Alhasil, bandar judi tidak berkutik di tangan tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya saat dipimpin AKBP Hendro. Setidaknya ada enam tersangka yang berhasil ditangkap oleh Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya yakni, RA (25) selaku bos bandar judi slot dan lima karyawannya, ANH (37), AH (25), ASE (28), AW (42) dan DAK (42) yang semuanya warga Sidoarjo.

Sementara AKBP Hendro Sukmono yang kini resmi menjabat Kapolres Sampang berkomitmen untuk menjaga harkamtibmas dan melanjutkan capaian yang telah ada.

