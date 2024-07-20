Advertisement
HOME NEWS JABAR

Fakta Baru, Khafi Anak RT Pasren Ternyata Teman Main 6 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Toiskandar , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |16:16 WIB
Fakta Baru, Khafi Anak RT Pasren Ternyata Teman Main 6 Terpidana Kasus Vina Cirebon
Irfan Setiawan, warga Desa Saladara (Foto: Toiskandar)
A
A
A

 

CIREBON - Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam terus bergulir. Muncul fakta baru menyusul pernyataan Khafi anak Pasren, mantan Ketua RT Saladara yang menyatakan tidak mengenal enam terpidana.

Kahfi yang sebelumnya menyatakan tidak mengenal enam terpidana kasus Vina Cirebon, ternyata sebenarnya adalah teman dekat mereka sejak kecil.

Irfan Setiawan, warga Desa Saladara, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (20/7/2024) siang, mengungkapkan bahwa Kahfi sebenarnya adalah teman dekat mereka sejak kecil.

Khafi teman terpidana

Selain itu, foto lama yang baru saja ditemukan mengungkap fakta dalam foto tersebut terlihat jelas Kahfi bersama Hadi, Jaya, Eko serta teman lainnya. Sementara warga Saladara sangat sedih dan prihatin dengan kesaksian bohong yang diberikan Kahfi.

Apalagi, hal itu mengakibatkan keenam narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dihukum dengan hukuman seumur hidup.

(Arief Setyadi )

      
