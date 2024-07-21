Jet Tempur Israel Serang Pelabuhan Hodeidah Yaman, Puluhan Orang Alami Luka Bakar Parah

JET TEMPUR Israel menyerang sasaran militer Houthi di daerah pelabuhan Hodeidah di Yaman, pada Sabtu (21/7/2024). Dalam penyerangan tersebut, setidaknya 80 orang terluka, sebagian besar mengalami luka bakar parah, dalam serangan udara yang menargetkan fasilitas minyak dan pembangkit listrik di Hodeidah, Al-Masirah TV, outlet berita televisi utama yang dijalankan oleh gerakan Houthi Yaman, mengutip pernyataan kementerian kesehatan.

Penduduk Hodeidah mengatakan kepada Reuters, bahwa ledakan terdengar di seluruh kota selama pemboman intensif dan TV Al-Masirah mengatakan pasukan pertahanan sipil dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di tangki minyak pelabuhan.

Juru bicara militer Israel mengatakan, pelabuhan tersebut telah digunakan oleh Houthi untuk menerima pengiriman senjata dari Iran. Sasarannya, yang berjarak lebih dari 1.700 km (1.056 mil) dari Israel, mencakup situs-situs dengan penggunaan ganda seperti infrastruktur energi, katanya.

Israel telah memberi tahu sekutunya sebelum serangan tersebut, yang menurut militer dilakukan oleh pesawat tempur F-15 Israel dan semuanya kembali dengan selamat.

Dewan Politik Tertinggi Houthi mengatakan, akan ada “respon efektif” terhadap serangan udara Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree juga mengatakan Houthi "tidak akan ragu untuk menyerang sasaran penting musuh Israel,"