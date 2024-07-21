Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Kampanye Perdana Pasca Penembakan, Langsung Ledek Joe Biden dan Partai Demokrat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |17:28 WIB
Donald Trump Kampanye Perdana Pasca Penembakan, Langsung Ledek Joe Biden dan Partai Demokrat
Donald Trump kampanye perdana pasca penembakan (Foto : Daylimail)
A
A
A

MICHIGAN - Donald Trump mengadakan kampanye pertamanya sejak ditembak. Dia pun memulai kampanyenya dengan berterima kasih kepada pendukungnya sambil meledek Partai Demokrat sebagai partai insider korup.

Tidak ada lagi perban besar berwarna putih yang dikenakannya selama seminggu untuk melindungi telinganya yang terluka. Kinidiganti dengan perban berwarna coklat daging yang lebih kecil.

"Minggu lalu saya mengambil risiko besar untuk demokrasi," ujar Donald Trump diiringi sorakan dukungan, dilansir ari Daylimail, Minggu (21/7/2024).

Trump kemudian menyinggung kondisi Joe Biden, yang berusia 81 tahun, pulih di rumah dari Covid-19 tanpa dilihat oleh publik. Sementara dia yang berusia 78 tahun disambut dengan sambutan meriah, untuk pemilihan presiden 2024.

Keamanan kampanye kali ini terlihat lebih ketat dari pada sebelumnya. Selain diadakan di dalam ruangan, tas-tas para pendukung yang hendak menyaksikan pidato Donald Trump, juga diperiksa lebih ketat dari biasanya oleh agen Secret Service di samping Magnetometers.

Jalan-jalan di sekitar Van Andel Arena, Michigan, juga ditutup dengan truk sampah dan penembak jitu terlihat di gedung-gedung di sekitarnya.

Namun, itu tidak menghentikan ribuan pendukung yang berbaris sebelum pintu dibuka. Kampanye Trump mengklaim bahwa 25.000 orang memadati arena, yang sebenarnya memiliki kapasitas sekitar lebih dari 12.000 orang, dengan 15.000 lainnya berada di luar arena.

Setelah keformalan Konvensi Nasional Partai Republik dan para delegasinya minggu lalu di Milwaukee, Trump menikmati pujian dari para pendukungnya di basis akar rumput.

Mereka mengacungkan tinjunya ke udara saat dia memasuki arena dan meneriakkan 'perjuangan, perjuangan, perjuangan!' sebagai penghormatan atas cara Trump merespons setelah bangkit dari tanah setelah terluka akhir pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
