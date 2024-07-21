Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kaesang Pangarep Bertemu Petinggi PKS Surakarta, Ini yang Dibahas

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |13:18 WIB
Kaesang Pangarep Bertemu Petinggi PKS Surakarta, Ini yang Dibahas
Kaesang Pangarep bertemu dengan petinggi PKS Surakarta (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan pertemuan dengan pengurus DPD PKS Surakarta. Diketahui sebelumnya, Kaesang melakukan pertemuan dengan DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2024.

Kaesang mengatakan, pertemuan dengan DPD PKS Surakarta merupakan bukti keseriusan PSI untuk melakukan kolaborasi.

“Ini salah satu yang ingin kami konkritkan khususnya di kota solo, kami ingin membuat kekuatan baru kolaborasi antara partai PSI dengan partai PKS,” katanya dalam siaran tertulis yang diterima, Minggu (21/7/2024).

Kaesang berharap dengan terjalinnya komunikasi yang baik, koalisi antara PSI dan PKS dapat berjalan dengan di Solo. Rencananya, dia juga akan melakukan komunikasi dengan DPW PKS Jawa Tengah.

“Insya Allah, pokoknya kami akan lanjutkan terus komunikasi dengan partai-partai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Surakarta, Daryono mengapresiasi pertemuan dengan Kaesang. Karena tidak seharusnya Ketum turun ke bawah langsung bertemu pimpinan DPW.

“Istilahnya, levelnya (Kaesang) di atas saya ya, apalagi beliau juga kemaren habis dari DPP ketemu dengan presiden PKS, saya kira komunikasi ini dalam rangka karenakan beliau memang asli solo, kita pingin kota solo ini biar dibangun ke arah lebih baiklah,” tuturnya.

