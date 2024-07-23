Salurkan CSR, Taman Safari Bogor Santuni 320 Anak Yatim di Desa Cibeurem Kecamatan Cisarua

Bogor-Taman Safari Bogor kembali menyalurkan bantuan Corporate Social Resposibility (CSR) untuk warga Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kali ini, bantuan CSR disalurkan berbentuk santunan untuk sedikitnya 320 anak yatim yang berasal dari Desa Cibeurem.



Pemberian santunan kepada 320 anak yatim ini dilaksanakan di Balai Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu (20/7/2024).



“Bantuan CSR untuk warga Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua adalah kegiatan rutin kita setiap tahun. Kami berharap kehadiran Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua benar-benar memberi dampak sosial dan ekonomi untuk warga sekitar,” ungkap Koordinator CSR Taman Safari Bogor, Samuel Satria, di sela acara pemberian santunan, Sabtu (20/7/2024).



Samuel juga menegaskan komitmen Taman Safari Bogor untuk terus memonitoring kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan masyarakat Cibeurem, Kecamatan Cisarua.



“Dengan inventarisir kebutuhan inilah, kami bisa mendata mana prioritas untuk penyaluran CSR ke depan,” tuturnya.



Di tempat yang sama, Kades Cibeurem, Dedi Mulyadi, mengucap terima kasih dan mengapresiasi bantuan CSR yang diberikan kepada warganya. Dedi juga mengatakan bahwa keberadaan Taman Safari Bogor tidak hanya memberi andil besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemda Kabupaten Bogor. Tapi, kata Dedi, juga telah terbukti berhasil mendorong kemajuan perekonomian warga Cisarua, khususnya Desa Cibeurem.



“Sekali lagi, kami berterima kasih atas bantuan CSR ini. Kami berharap Taman Safari Bogor terus maju dan berkembang sebagai tempat rekreasi yang bermanfaat bagi semua elemen masyarakat,” tutur Dedi.

(Fitria Dwi Astuti )