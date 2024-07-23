Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Salurkan CSR, Taman Safari Bogor Santuni 320 Anak Yatim di Desa Cibeurem Kecamatan Cisarua

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:29 WIB
Salurkan CSR, Taman Safari Bogor Santuni 320 Anak Yatim di Desa Cibeurem Kecamatan Cisarua
Penyerahan santunan kepada anak yatim di Desa Cibeurem, Cisarua. (Foto: Dok Taman Safari Indonesia)
A
A
A

Bogor-Taman Safari Bogor kembali menyalurkan bantuan Corporate Social Resposibility (CSR) untuk warga Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kali ini, bantuan CSR disalurkan berbentuk santunan untuk sedikitnya 320 anak yatim yang berasal dari Desa Cibeurem.

Pemberian santunan kepada 320 anak yatim ini dilaksanakan di Balai Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu (20/7/2024).

“Bantuan CSR untuk warga Desa Cibeurem, Kecamatan Cisarua adalah kegiatan rutin kita setiap tahun. Kami berharap kehadiran Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua benar-benar memberi dampak sosial dan ekonomi untuk warga sekitar,” ungkap Koordinator CSR Taman Safari Bogor, Samuel Satria, di sela acara pemberian santunan, Sabtu (20/7/2024).

taman safari


Samuel juga menegaskan komitmen Taman Safari Bogor untuk terus memonitoring kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan masyarakat Cibeurem, Kecamatan Cisarua.

“Dengan inventarisir kebutuhan inilah, kami bisa mendata mana prioritas untuk penyaluran CSR ke depan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kades Cibeurem, Dedi Mulyadi, mengucap terima kasih dan mengapresiasi bantuan CSR yang diberikan kepada warganya. Dedi juga mengatakan bahwa keberadaan Taman Safari Bogor tidak hanya memberi andil besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemda Kabupaten Bogor. Tapi, kata Dedi, juga telah terbukti berhasil mendorong kemajuan perekonomian warga Cisarua, khususnya Desa Cibeurem.

“Sekali lagi, kami berterima kasih atas bantuan CSR ini. Kami berharap Taman Safari Bogor terus maju dan berkembang sebagai tempat rekreasi yang bermanfaat bagi semua elemen masyarakat,” tutur Dedi. 

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180235//detoslim_superbrand-DwGb_large.jpg
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180230//jumbo_superbrand-qzwL_large.jpg
Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement