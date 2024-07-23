India Keluarkan Peringatan Usai Bocah 14 Tahun Meninggal karena Virus Nipah, 60 Orang Masuk Kategori Risiko Tinggi

India keluarkan peringatan usai bocah 14 tahun meninggal karena virus nipah (Foto: Reuters)

KERALA – Otoritas kesehatan di negara bagian Kerala, India, telah mengeluarkan peringatan setelah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun meninggal karena virus Nipah.

Menurut menteri kesehatan negara bagian tersebut, 60 orang telah diidentifikasi berada dalam kategori risiko tinggi terkena penyakit ini.

Menteri Kesehatan Kerala Veena George mengatakan anak laki-laki itu berasal dari kota Pandikkad dan siapa pun yang melakukan kontak dengannya telah diisolasi dan diuji.

Masyarakat di daerah tersebut telah diminta untuk mengambil tindakan pencegahan seperti memakai masker di tempat umum dan tidak mengunjungi orang di rumah sakit.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), infeksi virus Nipah adalah "penyakit zoonosis" yang ditularkan dari hewan seperti babi dan kelelawar buah ke manusia.

BACA JUGA: Duka dan Kemarahan Masih Terasa Usai Tragedi 121 Orang Tewas dalam Acara Kegamaan India

WHO menggambarkan virus ini sebagai patogen prioritas karena potensinya memicu epidemi.