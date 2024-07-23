Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Posyandu di Sentani Papua, Jokowi: Pemberian Vaksin Polio untuk Anak Harus Dilakukan

Edy Siswanto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:51 WIB
Kunjungi Posyandu di Sentani Papua, Jokowi: Pemberian Vaksin Polio untuk Anak Harus Dilakukan
Presiden Jokowi saat kunjungi Posyandu di Sentani Timur (Foto: Okezone/Edy)
SENTANI - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh anak di Indonesia mendapatkan vaksinasi Polio.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Posyandu Rajawali III, Perumahan Graha Nendali, Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa, (23/7/2024).

Presiden yang didampingi Ibu negara Iriana Joko Widodo tiba di Posyandu Rajawali III pada pukul 10.50 WIT, setelah selesai menghadiri puncak perayaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Istora Stadion Papua Bangkit.

Presiden juga ditemani bersama beberapa menteri kabinet Indonesia Maju.

"Pemberian vaksin polio untuk anak mesti dilakukan. Sebab, dengan vaksin polio itu bisa mencegah terjadinya lumpuh layu,” ucap Preside sembari menjelaskan bahaya virus Polio.

"Kita harus mewaspadainya, bahwa sekarang di seluruh dunia outbreak polio terjadi lagi. TBC juga naik, sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang pemberian vaksin polionya masih rendah," imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia telah mengerahkan seluruh upaya agar anak mendapatkan vaksin polio.

