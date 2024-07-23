Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ungkap Fakta Kasus Afif Maulana, LBH Padang Tantang Polisi Transparan dan Bukan Perang Opini

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:53 WIB
Ungkap Fakta Kasus Afif Maulana, LBH Padang Tantang Polisi Transparan dan Bukan Perang Opini
LBH Padang ungkap kasus kematian Afif Maulana (Foto: MPI)
A
A
A

PADANG - Sejumlah fakta kematian Afif Maulana (13) pada 9 Juni 2024, diungkap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang baik itu kondisi fisik jasad korban maupun saat sebelum hilang dan ditemukan tak bernyawa di sungai.

Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan ada tiga orang memberikan keterangan sebagai saksi di Polresta Padang. Saat itu diketahui di tubuh Afif ditemukan ada luka-luka memanjang pukulan benda tumpul sekitar 4 sampai 10 centimeter.

“Itu diterangkan ketika mereka menjadi saksi tiga orang dewasa,” katanya, Selasa (23/7/2024).

Lanjut Indira, dalam keterangan ini memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa pada saat malam itu Afif Maulana itu sudah bertemu dengan polisi karena bekas kekerasan di tubuh Afif itu mirip dengan bekas penyiksaan di Polsek Kuranji, yang juga ditemukan terhadap teman-teman Afif Maulana yang diamankan.

Menurut Indira, dengan bekas temuan itu bisa ditelusuri dengan mengidentifikasi siapa oknum polisi yang menggunakan alat "penyiksaan" itu pada malam tersebut, sehingga langsung spesifik bisa diketahui siapa pelaku kekerasan karena kasus Afif Maulana ini melibatkan banyak orang.

“Jadi bisa saja penyidik kesulitan untuk mengidentifikasi awal, siapa yang didalami, itu temuan awal kami,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/340/3045608/afif_maulana-UrLc_large.jpg
Polisi Bongkar Kuburan Afif Maulana untuk Autopsi Ulang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/337/3045165/afif_maulana-aSU1_large.jpg
DPR Minta Polri Akomodir Kebutuhan Pengusutan Kasus Kematian Afif Maulana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041036/keluarga_afif_maulana-ctOA_large.JPG
15 Saksi dan Keluarga Korban Kasus Afif Maulana Dapat Perlindungan dari LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/340/3039624/aksi_kamisan_afif_maulana-ZIai_large.JPG
Polisi Kesulitan Menemukan Saksi yang Melihat Langsung Keberadaan Afif Maulana saat Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038406/polisi-persilakan-ekshumasi-jenazah-afif-maulana-lbh-padang-suratnya-belum-dikeluarkan-YJ8gF91Kax.jpg
Polisi Persilakan Ekshumasi Jenazah Afif Maulana, LBH Padang: Suratnya Belum Dikeluarkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/337/3031478/bareskrim-tim-asistensi-kasus-tewasnya-afif-maulana-masih-bekerja-dmxquAWVOj.jpg
Bareskrim: Tim Asistensi Kasus Tewasnya Afif Maulana Masih Bekerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement