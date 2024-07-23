Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Persilakan Ekshumasi Jenazah Afif Maulana, LBH Padang: Suratnya Belum Dikeluarkan!

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |17:30 WIB
Polisi Persilakan Ekshumasi Jenazah Afif Maulana, LBH Padang: Suratnya Belum Dikeluarkan!
Afif Maulana (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PADANG - Meski Kapolri dan Kapolda sudah mempersilahkan untuk melakukan ekshumasi terhadap makam Afif Maulana (13) yang ditemukan meninggal di bawah Jembatan Kuranji pada 9 Juni 2024 lalu, namun sampai saat ini belum memberikan respons secara tertulis.

Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan bahwa ekshumasi itu atas inisiatif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM, dan keluarga saat dimintai keterangan.

“Keluarga sempat menyatakan keluar tidak sanggup membiayai ekshumasi itu, dan Komnas HAM dan KPAI berkomitmen akan dibantu oleh pembiayaan oleh negara, 16 Juli sebenarnya koordinasi sudah dimulai tetapi suratnya belum dikeluarkan juga,” ujar Indira, Selasa (23/7/2024).

Kata Indira, walaupun Kapolri dan Kapolda mengatakan silakan, tapi KPAI ingin ada surat yang dibalas ke KPAI dan Komnas HAM agar proses ekshumasi itu dijadikan pro justisia.

“Surat permohonan sudah dimasukkan 16 Juli lalu oleh KPAI dan itu belum direpsons sampai saat ini,” kata Indira.

Lebih lanjut Indira menyatakan bahwa LBH Muhammadiyah juga kembali menyurtai Kapolri agar pernyataan ekshumasi jenazah Afif Maulana tidak hanya ada di media, tapi dilakukan secara tertulis dan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/340/3045608/afif_maulana-UrLc_large.jpg
Polisi Bongkar Kuburan Afif Maulana untuk Autopsi Ulang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/337/3045165/afif_maulana-aSU1_large.jpg
DPR Minta Polri Akomodir Kebutuhan Pengusutan Kasus Kematian Afif Maulana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041036/keluarga_afif_maulana-ctOA_large.JPG
15 Saksi dan Keluarga Korban Kasus Afif Maulana Dapat Perlindungan dari LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/340/3039624/aksi_kamisan_afif_maulana-ZIai_large.JPG
Polisi Kesulitan Menemukan Saksi yang Melihat Langsung Keberadaan Afif Maulana saat Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038385/ungkap-fakta-kasus-afif-maulana-lbh-padang-tantang-polisi-transparan-dan-bukan-perang-opini-4ccseE2Vdd.jpg
Ungkap Fakta Kasus Afif Maulana, LBH Padang Tantang Polisi Transparan dan Bukan Perang Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/337/3031478/bareskrim-tim-asistensi-kasus-tewasnya-afif-maulana-masih-bekerja-dmxquAWVOj.jpg
Bareskrim: Tim Asistensi Kasus Tewasnya Afif Maulana Masih Bekerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement