Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kembangkan Sayap Bisnis, KB Bank Bidik 3 Sektor Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |10:54 WIB
Kembangkan Sayap Bisnis, KB Bank Bidik 3 Sektor Ini
KB Bank berfokus pada tiga sektor utama dalam mengembangkan sayap bisnisnya. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)
A
A
A

JAKARTA - KB Bank terus berupaya mengembangkan sayap bisnisnya, salah satunya dengan menjalin kerja sama dan juga pembiayaan yang berfokus pada tiga sektor utama. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee.

Kepada iNews Media Group, Tom Lee menegaskan akan fokus pada sektor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), agrikultur, dan juga kesehatan. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) yang tengah dijalankan oleh KB Bank.

“Kami masuk ke tiga sektor tersebut melalui financing-nya, karena untuk pengadaan barang tentunya dibutuhkan pembiayaan. Nah, kami masuk lewat pembiayaannya. Tidak hanya masuk ke salah satunya saja, tetapi juga membantu semua (pihak yang terlibat) supaya ekosistemnya berjalan dengan baik,” tuturnya, Jumat (11/7/2024).

Sektor Kendaraan Listrik

Sebelumnya, kata Tom, KB Bank telah memberikan fasilitas kredit sejumlah 20 juta Dolar AS, atau lebih dari Rp309 miliar kepada PT Energi Makmur Buana (INVI), yang merupakan anak usaha dari PT Indika Energy.

Fasilitas kredit tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik komersial nasional. Antara lain seperti pengadaan Electric Bus untuk Transjakarta dan pembiayaan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180514//ilustrasi_mengajukan_visa-NxT6_large.jpg
Panduan Lengkap Apply Visa China untuk Traveler Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/613/3180495//anti_angin_angin_club_fest-nj1g_large.jpg
Bejo Jahe Merah Bikin Anti Angin Angin Club Fest di Lima Kota Ini, Catat Biar Enggak Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/2/3180487//ilustrasi_berlari-Aag1_large.jpg
Bukan Sekadar Lari, Tapi Gerakan Kebaikan! Ini 7 Alasan Ikut Run To Care 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/11/3180530//pgn-w8Ma_large.jpeg
PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III-2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement