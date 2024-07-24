Kembangkan Sayap Bisnis, KB Bank Bidik 3 Sektor Ini

KB Bank berfokus pada tiga sektor utama dalam mengembangkan sayap bisnisnya. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)

JAKARTA - KB Bank terus berupaya mengembangkan sayap bisnisnya, salah satunya dengan menjalin kerja sama dan juga pembiayaan yang berfokus pada tiga sektor utama. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee.

Kepada iNews Media Group, Tom Lee menegaskan akan fokus pada sektor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), agrikultur, dan juga kesehatan. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) yang tengah dijalankan oleh KB Bank.

“Kami masuk ke tiga sektor tersebut melalui financing-nya, karena untuk pengadaan barang tentunya dibutuhkan pembiayaan. Nah, kami masuk lewat pembiayaannya. Tidak hanya masuk ke salah satunya saja, tetapi juga membantu semua (pihak yang terlibat) supaya ekosistemnya berjalan dengan baik,” tuturnya, Jumat (11/7/2024).

Sektor Kendaraan Listrik

Sebelumnya, kata Tom, KB Bank telah memberikan fasilitas kredit sejumlah 20 juta Dolar AS, atau lebih dari Rp309 miliar kepada PT Energi Makmur Buana (INVI), yang merupakan anak usaha dari PT Indika Energy.

Fasilitas kredit tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik komersial nasional. Antara lain seperti pengadaan Electric Bus untuk Transjakarta dan pembiayaan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).