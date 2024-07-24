Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berapakah Sumber Kekayaan Kamala Harris?

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:59 WIB
Berapakah Sumber Kekayaan Kamala Harris?
Berapakah Sumber Kekayaan Kamala Harris? (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan presiden (pilpres) AS 2024. Setelah mengumumkan keputusan tersebut ia menegaskan bahwa dirinya memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Hal ini menarik perhatian mengenai profil Kamala Harris. Salah satunya adalah harta kekayaan yang dimiliki Harris.

Forbes memperikarakan Harris memiliki kekayaan sekitar USD7 juta (Rp113,61 miliar). Portofolio kekayaan yang dimiliki Harris dan suaminya Douglas Emhoff terdiri dari dua dana pensiun senilai USD1 juta (Rp16,23 miliar) dari masa Harris menjabat di pemerintahan California, rumah di Los Angeles dan Washington D.C. yang bernilai sekitar USD5 juta (Rp81,15 miliar) sebelum utang, dan rekening pensiun Emhoff senilai setidaknya USD1,2 juta (Rp19,47 miliar).

Selain itu, terdapat kekayaan Harris yang ia simpan melalui berbagai sumber salah satunya adalah menjadi pembicara. Diketahui bahwa sebelum Harris menjabat sebagai wakil presiden ia merupakan pembicara politik yang mendapat bayaran besar serta banyak digemari.

Harris juga melakukan berbagai investasi salah satunya berinvestasi dengan Emhodd yang secara bertahap menghasilkan keuntungan.

Sebagai penulis yang cukup terkenal, Harris juga memperoleh pendapatannya dari buku yang ia tulis yaitu, “Smart on Crime”, “The Truths We Hold”, dan buku anak-anak “Superheroes Are Everywhere”, semua buku yang ia tulis tersebut memperoleh keuntungan cukup besar.

 

Halaman:
1 2
      
