Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Perang Somalia, Perang Saudara Paling Brutal dalam Sejarah

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:23 WIB
Sejarah Perang Somalia, Perang Saudara Paling Brutal dalam Sejarah
Sejarah Perang Somalia, Perang Saudara Paling Brutal dalam Sejarah (Foto: Global Finance)
A
A
A

SOMALIA - Perang Somalia menjadi perang saudara yang tidak kunjung usai. Perang tersebut sudah terjadi puluhan tahun sejak tahun 1980-an.

Dikutip dari beberapa sumber, perang saudara Somalia dimulai pada tahun 1988 hingga 1990. Perang Ini dimulai dengan Angkatan Bersenjata Somalia, yang merupakan pihak yang menentang pemerintahan Presiden Somalia Mohamed Siad Barre.

Ribuan korban jiwa tewas dan yang paling brutal terjadi pada 1991. Pertikaian tersebut tidak hanya melibatkan pihak militer dan para militan, namun kelompok islam garis keras pun ikut turun tangan memanaskan suasana di Somalia.

Dikarenakan perang yang tidak kunjung dapat dikendalikan dan bisa berpotensi menghancurkan bangsa, pada 1992 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi. Setelah itu, koalisi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Unified Task Force (UNITAF) dengan misi memburu para pemberontak.

Pada 1995 PBB tidak sanggup menyelesaikan konflik dan mengumumkan mundur dari Somalia. Tak lama setelah itu, pemerintahan pusat tumbang, dan terbentuk dua pemerintahan yang mampu mengurangi intensitas konflik.

Setelah terjadi perang saudara puluhan tahun, pada Agustus 2012 berhasil dibentuk Pemerintah Federal Somalia yang menjadi pemerintahan resmi Somalia. Pemerintahan ini terbentuk setelah pasukan Kenya membantu memberantas para pemberontak di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PBB DK PBB Perang Saudara somalia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179626//brigadir_renita-1oXH_large.jpg
Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178337//pemuda_dari_20_negara_berkumpul_di_bali-VdGL_large.JPG
700 Pemuda dari 20 Negara Gelar Simulasi Sidang PBB di Bali, Bahas Isu Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178113//sistem_pertahanan_udara_arman_di_sebuah_lokasi_yang_dirahasikan_di_iran-Wfk4_large.jpg
Iran Tegaskan Resolusi Nuklir PBB Resmi Berakhir, Minta Dunia Akui Hak Nuklir Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173069//prabowo-ylDS_large.jpg
Cerita Prabowo Ditelepon Kepala Negara Sahabat Usai Pidato di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173065//menlu_sugiono-LybS_large.jpg
Menlu Sugiono 'Sentil' Negara-Negara Pemilik Senjata Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement