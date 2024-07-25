Semakin Memanas, Polisi Kerahkan Semprotan Merica Bubarkan Pengunjuk Rasa Perang Gaza

Polisi Kerahkan Semprotan Merica Bubarkan Pengunjuk Rasa Perang Gaza saat Netanyahu Pidato di Depan Kongres AS (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Polisi mengerahkan semprotan merica pada Rabu (24/7/2024) ke arah pengunjuk rasa yang memprotes perang Israel di Gaza yang berbaris menuju Gedung Capitol Amerika Serikat (AS), tempat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berbicara di depan Kongres AS.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke Washington, meneriakkan “Bebaskan, Bebaskan Palestina” ketika beberapa orang mencoba memblokir jalan-jalan menjelang pidato Netanyahu. Polisi yang mengenakan tanda gas menghalangi massa, yang menyerukan diakhirinya perang yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina, agar tidak mendekati Capitol.

Polisi Capitol AS mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa beberapa pengunjuk rasa menjadi sulit terkedali dan tidak mematuhi perintah untuk mundur dari garis polisi.

“Kami menyemprotkan semprotan merica kepada siapa pun yang mencoba melanggar hukum dan melewati batas,” kata Kepolisian Capitol.

Para pengunjuk rasa yang membawa tanda-tanda dengan pesan seperti ‘tangkap Netanyahu’ dan ‘akhiri semua bantuan AS untuk Israel’ berunjuk rasa di dekat Capitol sebelum berbaris menuju gedung tersebut. Penyelenggara mengatakan mereka akan mencoba memblokir rute Netanyahu menuju gedung tersebut, dan polisi secara paksa mengusir pengunjuk rasa jalanan yang mencoba memblokir satu persimpangan.

Netanyahu disambut oleh Ketua DPR Mike Johnson ketika dia tiba pada Rabu (24/7/2024) sore di Capitol, di mana Netanyahu berusaha untuk meningkatkan dukungan AS untuk perjuangan negaranya melawan Hamas.

Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di dekat Capitol sebelum berbaris menuju gedung tersebut menjelang pidato Netanyahu di sesi gabungan Kongres. Setelah memblokir persimpangan di dekatnya, pengunjuk rasa berteriak, “Matikan!” saat mereka berbaris di belakang spanduk bertuliskan "globalisasi intifada mahasiswa."