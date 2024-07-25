Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Buru Rekan Lansia yang Hendak Curi Rumah Warga di Kalideres Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |02:01 WIB
Polisi Buru Rekan Lansia yang Hendak Curi Rumah Warga di Kalideres Jakbar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi mengamankan seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial Ai (60) lantaran hendak melakukan aksi pencurian di rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Kini, polisi memburu rekan Ai, EN yang berhasil kabur.

“Ai alias IN berhasil diamankan oleh warga, sementara EN (DPO) berhasil melarikan diri,” kata Kapolsek Kalideres, Kompol Abdul Jana, Rabu (24/7/2024).

Abdul Jana menuturkan, kedua pelaku tersebut merupakan spesialis pencurian rumah kosong dan sudah melakukan aksinya di beberapa tempat.

“Dalam pemeriksaan, pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ai bersama rekannya mencoba masuk dengan merusak pintu menggunakan obeng. Namun, aksinya itu dipergoki oleh tetangga korban yang langsung melaporkan kepada satpam perumahan.

 

