TMMD ke-121 Kodim Jambi Buka Jalan 4,6 Km Hubungkan 3 Desa di Muarojambi

MUAROJAMBI - Masyarakat di tiga desa di Kabupaten Muarojambi, Jambi, yakni Desa Muaro Sebapo, Desa Pondok Meja, Desa Suka Maju bakal tersenyum manis.

Pasalnya, hutan belantara diantara ketiga desa tersebut dibuka menjadi jalan masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Tidak main-main, jalan penghubung tersebut dibuka sepanjang 4,6 kilometer yang membelah tiga desa tersebut.

"Mudah-mudahan TMMD ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Pj Bupati Muarojambi, Raden Najmi saat membuka pelaksanaan TMMD ke-121 TA 2024 Kodim 0415/Jambi di lapangan bola kaki Bajaw, Desa Sukamaju, Kecamatan, Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Rabu (24/7/2024).

Karena itu, dirinya sangat mendukung kegiatan ini lantaran merupakan sarana dalam pelaksanaan pembangunan desa-desa tertinggal.

Dipilihnya tiga desa tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Pj Bupati, sasarannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki ketiga desa tersebut.

"Desa tersebut sebagai wilayah sentral produksi perkebunan dan pertanian," tandas Najmi.