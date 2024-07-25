Alasan Kontraktor Bongkar Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang

MALANG - Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang yang jadi saksi tragedi tewasnya 135 orang akhirnya dibongkar. Pembongkaran pintu 13 ini pun dikecam oleh sejumlah keluarga korban meninggal dan korban selamat. Pasalnya pembongkaran ini dinilai mengingkari komitmen pertemuan antara kontraktor proyek renovasi Stadion Kanjuruhan, keluarga korban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dan Kapolres Malang.

Vino Teguh Pramudia selaku Project Manager PT Waskita Karya mengakui pembongkaran konstruksi dinding dan bangunan di sekeliling pintu 13 dilakukan pihaknya. Namun pihaknya beralasan pembongkaran itu dilakukannya dengan berat hati, karena ada pengerjaan penguatan struktur bangunan di dalam sekitar area pintu 13 supaya alat berat bisa masuk ke dalam.

"Sebetulnya kami bersihkan alat berat kami masuk karena perkuatan ini juga ada penambahan titik pondasi. Pondasi boring yang metodenya yang kami harus memboring, ngebor, alat boring itulah yang saya bilang (ukurannya) cukup besar, kami nggak akan mungkin masuk alat kalau (masuk), kami nggak relokasi sebagian instrumen yang ada di pintu 13," ucap Vino, saat menjelaskan ke keluarga korban di Pintu 13, Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu 24 Juli 2024.