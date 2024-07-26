Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketika Ratusan Eks Anggota NII di Jambi Ikrar Setia NKRI, Cium Bendera Merah Putih

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |12:05 WIB
Ketika Ratusan Eks Anggota NII di Jambi Ikrar Setia NKRI, Cium Bendera Merah Putih
Eks Anggota NII di Jambi Ikrar Setia NKRI (foto: MPI/Azhari)
JAMBI - Ratusan anggota yang pernah terafiliasi kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Provinsi Jambi tobat dan melakukan prosesi cabut bai'at serta ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lapangan hitam Mapolda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi, Kamis 25 Juli 2024.

Selain itu, ratusan peserta yang terdiri dari pria dan wanita tersebut juga melakukan tanda tangan kesetiaan kepada NKRI, menghormat dan mencium Bendera Merah Putih didepan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan tamu undangan lainnya.

"Ada 256 peserta yang mengikuti prosesi cabut bai'at dan ikrar setia kepada NKRI dari kelompok eks NII di Provinsi Jambi," ungkap Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono.

 

      
