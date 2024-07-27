Massa PDIP Demo Desak Peristiwa Kudatuli Masuk Pelanggaran HAM Berat

Massa PDIP demo di Kantor Komnas HAM, Jakarta (MPI/Danandaya)

JAKARTA - Massa kader dan simpatisan PDI Perjuangan berunjuk rasa di depan Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Jalan Latuharhary, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024). Mereka mendesak pemerintah memasukkan Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dalam katagori pelanggaran HAM berat.

Imbas demo massa PDIP, Jalan Latuharhary kini ditutup sementara.

Massa beraksi dengan mengenakan pakaian serba hitam bertuliskan 'KUDATULI #kamitidaklupa'.

"27 Juli, kami tidak lupa," teriak peserta aksi.

Massa juga membawa poster wajah aktivis-aktivis pro reformasi yang hilang diculik oleh aparat keamanan Orde Baru seperti Wiji Thukul, Suyat, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugrah.

Sebagai informasi, peristiwa kudatuli terjadi pada 27 Juli 1996. Saat itu terjadi perebutan kantor DPP PDIP antar masa Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi.

Peristiwa perebutan itu, menyebabkan 5 orang tewas , 23 orang dinyatakan hilang serta ratusan orang dilaporkan luka-luka.



(Salman Mardira)