Diduga Overdosis Miras Oplosan, Pria Ini Terbaring di Tempat Wudhu dengan Mulut Berbusa

PALANGKARAYA - Diduga overdosis akibat mengkonsumsi miras oplosan, seorang pria ditemukan terbaring di tempat wudhu sebuah mushola di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Saat dievakuasi warga, mulut pria tersebut mengeluarkan busa dan tubuhnya bergetar.

Karena kondisinya yang mengkhawatirkan, sejumlah relawan bersama warga kemudian mengevakuasi pria tersebut ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara guna mendapatkan pertolongan medis.

Peristiwa itu tentu membuat heboh warga sekitar, Jumat 26 Juli 2024, malam.



Menurut salah seorang relawan, informasi keberadaan pria tersebut awalnya diketahui melalui informasi dari group whatsapp dan langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi.



Belum diketahui secara pasti penyebab yang dialami oleh pria tersebut karena belum ada hasil pemeriksaan tim medis.