HOME NEWS NASIONAL

Besok, Bareskrim Panggil Kepala BP2MI untuk Klarifikasi Sosok Inisial T terkait Judol 

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |14:47 WIB
Besok, Bareskrim Panggil Kepala BP2MI untuk Klarifikasi Sosok Inisial T terkait Judol 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan belum menerima konfirmasi kehadiran undangan klarifikasi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. 

Diketahui, Benny diundang untuk klarifikasi perihal pernyataannya soal sosok pengendali judi online (judol) yang ia sebut berinisial T. 

"Bareskrim belum terima konfirmasi," kata Djuhandhani saat dihubungi wartawan, Minggu (28/7/2024). 

Kendati begitu, Djuhandhani menyatakan pihaknya tetap menunggu kehadiran Benny untuk diklarifikasi terkait pernyataannya itu. 

"Yang jelas kami menunggu yang bersangkutan untuk kita klarifikasi," ujarnya. 

Perlu diketahui, undangan klarifikasi itu dijadwalkan pada Senin (29/7/2024). Menurut Djuhandhani, undangan klarifikasi dijadwalkan pada siang hari. 

 

Halaman:
1 2
      
