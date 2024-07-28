Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris, Siswa SD Belajar di Lantai Gara-Gara Dana BOS Terpotong Tanpa Alasan hingga Nol

Ismail Sangaji , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |17:36 WIB
Miris, Siswa SD Belajar di Lantai Gara-Gara Dana BOS Terpotong Tanpa Alasan hingga Nol
Dana BOS tak kunjung cair, siswa sekolah belajar di lantai (Foto: Sangako/Okezone )
A
A
A

TALIABU - Proses belajar mengajar di sekolah tentunya harus disertai dengan fasilitas yang nyaman. Tapi kenyamanan untuk belajar yang diharapkan itu tidak dirasakan oleh para siswa di Sekolah Dasar Naskat Bahu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. 

Pasalnya, hampir di semua ruang kelas tidak ada fasilitas kursi maupun meja untuk memberikan rasa nyaman kepada para siswa menyerap pelajaran dari guru. 

Para siswa pun terpaksa belajar diatas lantai dengan kondisi yang memprihatinkan.

Tidak hanya pada ruang kelas. Ruang guru pun tidak terdapat meja dan kursi. Hanya satu kursi dan meja yang menjadi tempat kepala sekolah bekerja. 

Para guru pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada bekerja diatas lantai seperti murid mereka belajar.

Kepala sekolah Ode Nurlela mengatakan, kondisi ini sudah lama terjadi bahkan SD Naskat Bahu bahkan harus berbagi waktu dengan siswa SMP yang masuk pada siang hari. 

 

Halaman:
1 2
      
