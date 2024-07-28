Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Dukungan dari Prabowo, Gerindra Usung Agustiar Sabran Jadi Cagub Kalteng

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:29 WIB
Dapat Dukungan dari Prabowo, Gerindra Usung Agustiar Sabran Jadi Cagub Kalteng
Agustiar Sabran
JAKARTA - Partai Gerindra resmi mendukung Anggota Komisi III DPR RI, Agustiar Sabran maju dalam burs calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Pilkada 2024 serentak mendatang. Agustiar mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Prabowo Subianto.

Mantan kader PDI-Perjuangan yang baru saja mengundurkan diri itu mendapatkan dukungan melalui mekanisme resmi Mahkamah Partai Gerindra. Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman pun menegaskan kader Gerindra harus membantu memenangkan Agustiar.

"Pencalonan Agustiar adalah keputusan yang final dan harus dipatuhi oleh seluruh kader. Seluruh kader Gerindra harus all out memenangkan Agustiar," kata Habiburokhman, dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Habiburokhman juga menegaskan bahwa Partai Gerindra akan memanggil pengurus Gerindra yang tak sejalan akan meputusan ini. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan dukungan mutlak.

"Mahkamah Partai Gerindra akan memanggil dan menindak pengurus Gerindra yang menolak pencalonan Agustiar sebagai Cagub Kalimantan Tengah dari Partai Gerindra," tegasnya.

 

