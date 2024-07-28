Viral Bentrok Diduga Sesama Oknum Polisi di Maluku, Terdengar Tembakan Warga Panik Berhamburan

JAKARTA - Viral di media sosial peristiwa aksi saling tembak diduga sesama petugas kepolisian. Dari informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di Tual, Maluku, pada Minggu (28/7/2024) malam.

Video tersebut salah satunya dibagikan akun X @DS_yantie. Dalam keterangan video disebutkan, aksi saling tembak tersebut diduga melibatkan antar sesama anggota polisi.

“Ada apa ini? Info nya polisi vs polisi!

Brimob dan anggota polres. Di tual malam ini,” tulis akun X tersebut.

Dalam video berdurasi 21 detik yang terekam oleh salah seorang warga itu tampak menampilkan momen mencekam insiden tersebut. Salah satu anggota berseragam kepolisian mengeluarkan tembakan. Beberapa polisi menggunakan rompi dan berseragam hitam juga terlihat berlarian sambil membawa senjata api.