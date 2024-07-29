RPA Perindo Dampingi Pemeriksaan Ibu Korban Pelecehan Ayah Kandung di Polda Metro

Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo Kenzo Farell (Foto: MPI)

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi ibu korban mahasiswa berinisal V (20) yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orangtua kandung berinisial HS (40).

Ibu korban menjalani pemeriksaan di ruang Pelyanan Perempuan dan Anak (PPP) Polda Metro Jaya.

Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo Kenzo Farell mengatakan bahwa pihaknya melakukan pendampingan terhadap ibu korban untuk menjalani pemeriksaan di ruang PPA Polda Metro.

Pemeriksaan ibu dilakukan sebagai saksi kasus pelecehan yang dialami oleh anaknya. "Terkait agenda hari ini kita lakukan pendampingan pada ibu korban pencabulan berinisial V," kata Kenzo di Polda Metro, Senin (29/7/2024).

Setelah melakukan pemeriksaan pada ibu korban, penyidik PPA Polda Metro Jaya selanjutnya akan memeriksa oma atau nenek dari korban. Selain nenek, penyidik juga juga menjadwalkan pemeriksaan bidan serta teman laki-laki korban atau pacar yang saat ini telah putus.

"Setelah ibu korban, nanti akan melakukan pemeriksaan pada Omanya, kemudian Bidan, kemudian pada teman laki-lakinya atau pacarnya," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap mantan pacar korban dilakukan untuk mendalami pokok permasalahan. Diketahui diduga pelaku HS yang meruapakan orangtua korban ingin mengetahui hal apa saja yang pernah dilakukan oleh korban dan mantan pacarnya.

"Kasus ini berujung pada keingin tahuan orangtua (bapak) terhadap temen laki-lakinya sehingga rasanya ini yang menjadi kuncinya dari kasus ini," jelasnya.