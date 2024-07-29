Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Dampingi Pemeriksaan Ibu Korban Pelecehan Ayah Kandung di Polda Metro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |14:27 WIB
RPA Perindo Dampingi Pemeriksaan Ibu Korban Pelecehan Ayah Kandung di Polda Metro
Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo Kenzo Farell (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi ibu korban mahasiswa berinisal V (20) yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orangtua kandung berinisial HS (40). 

Ibu korban menjalani pemeriksaan di ruang Pelyanan Perempuan dan Anak (PPP) Polda Metro Jaya. 

Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo Kenzo Farell mengatakan bahwa pihaknya melakukan pendampingan terhadap ibu korban untuk menjalani pemeriksaan di ruang PPA Polda Metro. 

Pemeriksaan ibu dilakukan sebagai saksi kasus pelecehan yang dialami oleh anaknya. "Terkait agenda hari ini kita lakukan pendampingan pada ibu korban pencabulan berinisial V," kata Kenzo di Polda Metro, Senin (29/7/2024). 

Setelah melakukan pemeriksaan pada ibu korban, penyidik PPA Polda Metro Jaya selanjutnya akan memeriksa oma atau nenek dari korban. Selain nenek, penyidik juga juga menjadwalkan pemeriksaan bidan serta teman laki-laki korban atau pacar yang saat ini telah putus. 

"Setelah ibu korban, nanti akan melakukan pemeriksaan pada Omanya, kemudian Bidan, kemudian pada teman laki-lakinya atau pacarnya," jelasnya. 

Pemeriksaan terhadap mantan pacar korban dilakukan untuk mendalami pokok permasalahan. Diketahui diduga pelaku HS yang meruapakan orangtua korban ingin mengetahui hal apa saja yang pernah dilakukan oleh korban dan mantan pacarnya. 

"Kasus ini berujung pada keingin tahuan orangtua (bapak) terhadap temen laki-lakinya sehingga rasanya ini yang menjadi kuncinya dari kasus ini," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement