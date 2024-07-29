Maju Jadi Cabup Dogiyai, Otopianus Tebai Andalkan Tuhan dan Kekuatan

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang diusung Partai Perindo, Otopianus Tebai optimistis yakin menang dalam pilkada 2024 mendatang.

"Kita andalkan Tuhan baru kita andalkan kekuatan pasti kita menang. Kalau tuhan Sudah menentukan siapa dia yang memimpin kabupaten Dogiyai berarti dia akan menjadi Bupati kabupaten Dogiyai," kata Oto usai menerima Rekomendasi dari Partai Solidaritas Indonesia di Lapangan Sepak Bola di jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/7/2024).

Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah mengatakan, bakal membentuk program Dogiyai Smart City (DSC) untuk mewujudkan kota cerdas di wilayah Papua.

"Saya ingin membuat kota percontohan di tanah air di Papua sebagai bahan referensi bagi kabupaten yang lain,"katanya.