Mukernas Perindo Angkat Tema Transformasi, Angela Tanoesoedibjo: Bentuk Semangat Hadapi Perubahan Zaman

JAKARTA - Partai Perindo menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 29-31 Juli 2024. Tema yang diangkat Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera.

Menurut Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, tema itu bentuk semangat Partai Perindo dalam menghadapi perubahan zaman dan segala bentuk tantangan.

"Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita bisa melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo Tahun 2024. Tema yang diangkat Mukernas tahun ini adalah 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera' tema ini diangkat sebagai pernyataan sikap Partai Perindo pasca Pemilu 2024 yaitu semangat perjuangan Partai Perindo yang tidak akan pernah padam apapun rintangannya dan bahkan semakin membara untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera," kata Angela dalam sambutannya di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

"Tema ini juga bentuk semangat Partai Perindo dalam menghadapi perubahan jaman dengan segala tantangan yang tidak bisa dihindari dan hanya bisa dihadapi dengan Transformasi," tambahnya.

Angela membeberkan tujuan utama dari Mukernas Partai Perindo 2024 adalah konsolidasi Partai Perindo untuk pemenangan Pilkada dan penguatan organisasi menuju 2029.

"Mukernas akan dilaksanakan selamat tiga hari sejak hari ini 29 Juli-31 Juli 2024 dan akan dimeriahkan oleh berbagai pelaku kreatif yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia," ucapnya.