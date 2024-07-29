Angela Tanoesoedibjo: Mukernas Perindo Hadirkan Pelaku Kreatif Tampilkan Keberagaman Budaya Indonesia

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 kali ini menghadirkan pelaku kreatif dengan menampilkan keberagaman budaya Indonesia.

Diketahui Partai Perindo 2024 mengangkat tema 'Transformasi: Bangkit untuk Indonesia Sejahtera' bakal dihelat selama 29-31 Juli 2024 mendatang di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mukernas akan dilaksanakan selamat tiga hari sejak hari ini 29 Juli-31 Juli 2024 dan akan dimeriahkan oleh berbagai pelaku kreatif yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia," ucapnya.