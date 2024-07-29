Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rawat Lingkungan, Masyarakat Didorong Kurangi Sampah Plastik

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |03:05 WIB
Rawat Lingkungan, Masyarakat Didorong Kurangi Sampah Plastik
ilustrasi sampah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan perlu ditingkatkan sebagai bagian dari menjaga warisan budaya. Salah satunya dalam gerakan mengurangi sampah plastik.

Demikian diungkapkan Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (28/7/2024).

Seperti Festival Biduk Gedang Selang Beangkut yang digelar di Jambi menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya menjaga lingkungan sebagai upaya menjaga warisan budaya setempat. "Festival ini bukan hanya ajang seni dan budaya, tetapi juga wadah untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang pelestarian lingkungan. Dengan adanya festival ini, kita berharap pesan ini lebih mudah diterima dan diresapi oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Masyarakat daerah aliran sungai (DAS) Batang Tabir, anak Sungai Batanghari diketahui menggelar Gerakan Sadar untuk Mengurangi Sampah Plastik (Geratik). Kegiatan itu menjadi rangkaian Festival Biduk Gedang Selang Beangkut pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Perkampungan Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir dan Gelanggang Bantai Adat Kelurahan Dusun Baru, Merangin, Jambi.

 

