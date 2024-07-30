Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penasihat Hukum DD Pertanyakan Putusan Hakim yang Tidak Pertimbangkan Fakta Persidangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |22:33 WIB
Penasihat Hukum DD Pertanyakan Putusan Hakim yang Tidak Pertimbangkan Fakta Persidangan
Penasihat Hukum DD menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta persidangan (Foto: Dok Jasa Marga)
A
A
A

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono (DD) tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.

DD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (MBZ) sesuai isi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa DD dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa DD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam amar putusan di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07). 

Menanggapi vonis hakim tersebut, Penasihat Hukum DD, Supriyadi Adi, menyatakan saat ini masih pikir-pikir apakah menerima putusan hakim atau mengajukan banding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181959//tugu_insurance_pertahankan_kinerja_solid-RwF1_large.jpg
Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3181931//kementerian_kebudayaan-Muq7_large.jpg
Kementerian Kebudayaan Siap Gelar Forum Strategis Kebudayaan Negara-negara Pasifik dalam IPACS 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement