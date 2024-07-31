Karier Politik Masoud Pezeshkian

Presiden Iran yang baru dulunya adalah menteri kesehatan yang kemudian terpilih menjadi presiden (Foto: EPA)

IRAN - Masoud Pezeshkian merupakan Presiden Iran yang baru. Dulunya, ia adalah menteri kesehatan yang kemudian terpilih menjadi presiden. Karir politik yang dimiliki Masoud Pezeshkian cukup menarik perhatian publik.

Dimulai pada tahun 2000, Pezeshkian diangkat sebagai wakil menteri kesehatan dalam kabinet Presisden Mohammad Khatami, seorang reformis, saat itu gerakan reformis yang secara umum menerima prinsip-prinsip Republik Islam Iran tetapi berusaha meliberalisasinya, telah berselisih dengan para penganut prinsip konservatif di Majelis, penegak hukum, dan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, dikutip dari Britannica.

Pezeshkian, yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya dan bukan seorang aktivis, tidak banyak berbuat untuk mengguncang keadaan selama berada di pemerintahan Khatami.

Menurut BBC, ia kemudian menggambarkan dirinya sebagai seorang penganut prinsip reformis dan berkata “Saya adalah seorang penganut prinsip, dan untuk prinsip-prinsip inilah kami mengupayakan reformasi."

Setelah Khatami terpilih kembali pada tahun 2001 dan dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden, ia menunjuk Pezeshkian untuk menjabat sebagai menteri kesehatan. Pezeshkian menerima mosi tidak percaya dari Majelis, tetapi ia berhasil dan menghadapi upaya untuk memakzulkannya pada tahun 2003.

Setelah berakhirnya masa jabatan presiden Khatami, Pezeshkian mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen 2008 dan memenangkan kursi untuk mewakili Tabrīz di Majelis. Setelah tindakan keras brutal terhadap demonstrasi pada tahun 2009 yang menyusul penyimpangan dalam pemilihan presiden tahun itu, Pezeshkian menyampaikan pidato yang kuat di Majelis yang mengutuk tindakan pemerintah.