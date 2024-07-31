Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Pemimpin Hamas yang Dibunuh Israel, Ada yang Terbunuh karena Telepon Seluler Meledak

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |20:31 WIB
Daftar Pemimpin Hamas yang Dibunuh Israel, Ada yang Terbunuh karena Telepon Seluler Meledak
Yahya Ayyash, salah satu petinggi Hamas yang terbunuh oleh operasi intelejen Israel.
A
A
A

TIDAK sedikit pemimpin Palestina tewas oleh serangan Israel. Sebagian merupakan petinggi Hamas yang dikenal sangat keras telah mengalami berbagai konflik dengan Israel selama bertahun-tahun. Dalam upaya mengurangi pengaruh Hamas Israel menargetkan beberapa pemimpin kunci organisasi tersebut. 

Sepanjang serangan Israel ke Palestina, sudah banyak pemimpin pejuang Palestina yang didirikan  1987,  yang dibunuh Israel. Berikut urutan pemimpin Hamas yang tewas karena serangan Israel dirangkum beberapa sumber.

Pemimpin Hamas yang Dibunuh Israel

1. Yahya Ayyash, 1996 

Yahya Ayyash, dikenal sebagai "The Engineer," adalah seorang ahli bom yang terlibat dalam berbagai serangan bunuh diri dan pembuatan bahan peledak untuk Hamas. Pada tanggal 5 Januari 1996, Ayyash terbunuh oleh sebuah perangkat peledak yang disembunyikan dalam telepon seluler, yang diduga merupakan operasi intelijen Israel.

2. Ibrahim al-Makadmeh, 2003 

Ibrahim al-Makadmeh adalah salah satu pemimpin senior Hamas yang terbunuh pada tanggal 8 Mei 2003 dalam serangan udara Israel di Gaza. Makadmeh adalah tokoh penting dalam pengembangan jaringan militan Hamas dan sering kali dianggap sebagai salah satu perencana utama serangan-serangan terhadap Israel.

3. Sheikh Ahmed Yassin, 2004 

Sheikh Ahmed Yassin adalah salah satu pendiri dan pemimpin spiritual Hamas. Pada tanggal 22 Maret 2004, Yassin terbunuh dalam serangan udara Israel saat ia meninggalkan masjid di Gaza City. Yassin, seorang tokoh penting dalam pergerakan jihad Islam, dibunuh Israel karena perannya dalam merencanakan dan melancarkan serangan terhadap target-target Israel.

4. Abdel Aziz al-Rantisi, 2004

Hanya beberapa minggu setelah kematian Yassin, Abdel Aziz al-Rantisi, pengganti Yassin sebagai pemimpin Hamas di Gaza, juga menjadi target. Pada tanggal 17 April 2004, al-Rantisi terbunuh dalam serangan udara Israel. Rantisi dikenal sebagai orator ulung dan pemimpin yang berpengaruh dalam Hamas.

 

