Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ismail Haniyeh yang Suka Bicara Keras Dipandang Sebagai Wajah Hamas yang Lebih Moderat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:49 WIB
Ismail Haniyeh yang Suka Bicara Keras Dipandang Sebagai Wajah Hamas yang Lebih Moderat
Ismail Haniyeh dipandang oleh banyak diplomat sebagai seorang moderat dibandingkan dengan anggota kelompok garis keras lainnya (Foto: EPA)
A
A
A

DUBAI -  Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang terbunuh di Teheran, Iran, terkenal sebagai sosok yang suka bicara keras dalam diplomasi internasional kelompok Palestina itu saat perang berkecamuk di Gaza.

Namun terlepas dari retorikanya, ia dipandang oleh banyak diplomat sebagai seorang moderat dibandingkan dengan anggota kelompok garis keras lainnya yang didukung Iran di Gaza.

Diangkat ke jabatan tertinggi Hamas pada tahun 2017, Haniyeh berpindah-pindah antara Turki dan ibu kota Qatar, Doha, menghindari pembatasan perjalanan di Jalur Gaza yang diblokade dan memungkinkannya untuk bertindak sebagai negosiator dalam pembicaraan gencatan senjata atau untuk berbicara dengan sekutu Hamas, Iran.

"Semua perjanjian normalisasi yang Anda (negara-negara Arab) tandatangani dengan (Israel) tidak akan mengakhiri konflik ini," terang Haniyeh di televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar tak lama setelah pejuang Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang di Israel.

Tanggapan Israel terhadap serangan itu adalah kampanye militer yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 39.000 orang di dalam Gaza, dan membom sebagian besar daerah kantong itu hingga menjadi puing-puing, menurut otoritas kesehatan di wilayah itu.

Pada bulan Mei, kantor kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) meminta surat perintah penangkapan untuk tiga pemimpin Hamas, termasuk Haniyeh, serta Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang. Para pemimpin Israel dan Palestina telah menolak tuduhan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963//hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178482//mobil_palang_merah-y6iO_large.jpg
Hamas Kembalikan Dua Lagi Jenazah Sandera Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178299//ilustrasi-TxPM_large.jpg
Menteri Israel Serukan Perang Gaza Dilanjutkan Setelah Hamas Bebaskan Semua Sandera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177793//rafah_gaza-kXai_large.jpg
Media: Tuduh Hamas Langgar Gencatan Senjata, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177643//warga_palestina_di_gaza-W1HP_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 28 Warga Palestina sejak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177399//gaza-Ei1R_large.jpg
Langgar Gencatan Senjata, Serangan Israel Tewaskan Warga Palestina di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement