Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sikap Israel Terhadap Pemimpin Hamas, Bersumpah Basmi Seluruh Pejuang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:25 WIB
Sikap Israel Terhadap Pemimpin Hamas, Bersumpah Basmi Seluruh Pejuang
Israel telah bersumpah akan membasmi seluruh anggota Hamas dari tanah Gaza maupun Palestina (Foto: EPA)
A
A
A

GAZA Israel telah bersumpah akan membasmi seluruh anggota Hamas dari tanah Gaza maupun Palestina. Termasuk di seluruh muka bumi. Sikap Israel ini selaras dengan sumpah yang sempat ditegaskan Perdana Menteri (PM) Israel  Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Israel bersumpah untuk membasmi Hamas setelah para pejuangnya membunuh 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam serangan pada 7 Oktober tahun lalu, menurut penghitungan Israel. Otoritas kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 38.983 warga Palestina telah tewas dalam serangan balasan Israel sejak itu.

Alhasil tak heran jika para pemimpin Hamas menjadi target utama serangan Israel. Yang terbaru adalah serangan yang menewaskan pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024).

Dalam pernyataannya, kelompok militan Palestina Hamas berduka atas kematian Haniyeh. Disebutkan Haniyeh tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran.

Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengatakan dia menjadi sasaran di kediamannya bersama dengan seorang pengawal Iran.

Dia dilaporkan berada di Iran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Dilaporkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki keadaan insiden tersebut.

Diketahui, Haniyeh adalah pemimpin politik kelompok militan yang diasingkan dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun terakhir di Qatar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182230//warga_palestina_diserang_pemukim_israel-BGO9_large.jpg
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222//gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181930//israel_melancarkan_serangan_udara_ke_lebanon-6zGe_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443//tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198//mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement