Sikap Israel Terhadap Pemimpin Hamas, Bersumpah Basmi Seluruh Pejuang

Israel telah bersumpah akan membasmi seluruh anggota Hamas dari tanah Gaza maupun Palestina (Foto: EPA)

GAZA – Israel telah bersumpah akan membasmi seluruh anggota Hamas dari tanah Gaza maupun Palestina. Termasuk di seluruh muka bumi. Sikap Israel ini selaras dengan sumpah yang sempat ditegaskan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Israel bersumpah untuk membasmi Hamas setelah para pejuangnya membunuh 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam serangan pada 7 Oktober tahun lalu, menurut penghitungan Israel. Otoritas kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 38.983 warga Palestina telah tewas dalam serangan balasan Israel sejak itu.

Alhasil tak heran jika para pemimpin Hamas menjadi target utama serangan Israel. Yang terbaru adalah serangan yang menewaskan pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024).

Dalam pernyataannya, kelompok militan Palestina Hamas berduka atas kematian Haniyeh. Disebutkan Haniyeh tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran.

Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengatakan dia menjadi sasaran di kediamannya bersama dengan seorang pengawal Iran.

Dia dilaporkan berada di Iran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Dilaporkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki keadaan insiden tersebut.

Diketahui, Haniyeh adalah pemimpin politik kelompok militan yang diasingkan dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun terakhir di Qatar.