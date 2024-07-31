Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tragis! Pemuda Ini Mengamuk hingga Bakar Rumah Orangtuanya karena Judi Online

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |08:01 WIB
Tragis! Pemuda Ini Mengamuk hingga Bakar Rumah Orangtuanya karena Judi Online
Anak Bakar Rumah Orangtua karena Judi Online/Okezone
GUNUNGKIDUL - Seorang pemuda berinisial S nekat membakar rumah orangtuanya di Padukuhan Mertelu Wetan Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pelaku nekat membakar rumah orangtuanya kibat terlibat utang karena bermain judi online (judol). Dua bangunan ludes terbakar dan hanya menyisakan rumah utama. Kejadian ini tentu menggegerkan warga sekitar.

"Jadi dia (pelaku pembakaran) memang berperilaku kurang baik di lingkungan sini," ujar Ketua RT setempat, Ngatimin, Rabu (31/7/2024).

Berdasarkan informasi diterimanya, sebelum kejadian sempat terjadi perselisihan antara Gino dengan anaknya. Pelaku meminta uang kepada bapaknya karena terlibat utang.

Namun karena keterbatasan Gino, maka permintaan uang anaknya tersebut tidak dikabulkan. Hal ini membuat S naik pitam dan nekat membakar rumah kediaman orang tuanya.

Dua bangunan salah satunya adalah kandang milik orang tuanya ludes terbakar hanya menyisakan bangunan utama. Bangunan utama tersebut pun sudah sedikit terbakar namun berhasil diselamatkan oleh warga.

"Warga yang mengetahui itu langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya," ujar dia.

 

