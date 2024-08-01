Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Senior Hamas Ungkap Ismail Haniyeh Tewas Usai Terkena Serangan Rudal, Dinding Kamarnya Hancur!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |02:15 WIB
Pejabat Senior Hamas Ungkap Ismail Haniyeh Tewas Usai Terkena Serangan Rudal, Dinding Kamarnya Hancur!
Warga Iran menggelar aksi protes atas pembunuhan Ismail Haniyeh. (Foto: EPA)
A
A
A

GAZA - Pejabat senior Hamas mengatakan Ismail Haniyeh tewas usai mengalami serangan rudal secara langsung saat berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Hamas menyatakan bahwa Israel dalang di balik serangan tersebut.

Mengutip Al Jazeera, Kamis (1/8/2024), pejabat Hamas Khalil al-Hayya memuji Ismail Haniyeh, yang terbunuh di Iran dan menyebutnya telah “menyerahkan nyawanya demi agama dan negara”.

Al-Hayya juga mengatakan rudal yang menewaskan Haniyeh menyerang “secara langsung”. Akibat serangan misil tersebut, jendela, pintu, dan dinding kamarnya hancur.

Berbicara pada konferensi pers di Teheran, dia mengatakan bahwa Lebanon dan Iran “tidak akan pernah membiarkan masalah ini tidak terjawab”.

Dia mengatakan Israel berusaha untuk “membakar seluruh wilaya karena mereka gagal mencapai tujuan mereka.”

“Israel tidak menginginkan kesepakatan, mereka hanya ingin melanjutkan agresi mereka meskipun mengalami kegagalan,” tambah al-Hayya.

 

Halaman:
1 2
      
