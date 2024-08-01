Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geledah Rumah Terduga Teroris di Kota Batu, Densus 88 Amankan Pembungkus Bom

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:03 WIB
Geledah Rumah Terduga Teroris di Kota Batu, Densus 88 Amankan Pembungkus Bom
Penggeledahan Rumah Terduga Teroris
A
A
A

KOTA BATU - Polisi menyebut mengamankan bahan-bahan diduga pembuat bahan peledak bom dari rumah terduga teroris di Kota Batu. Barang bukti ini ditemukan usai menggeledah rumah di Perumahan Bunga Tanjung Jalan Hasanuddin Gang 26 RT 1 RW 8, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sepanjang Kamis (1/8/2024).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyatakan, pihaknya bersama tim gabungan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri, Jihandak Brimob, Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim, dan Polres Batu, melakukan penggeledahan dan berbagai penyisiran di lokasi rumah, termasuk pengambilan sidik jari dan DNA.

"Di sini beberapa temuan yang bisa kami sampaikan, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya di sini," kata Kombes Pol Dirmanto, di depan rumah terduga teroris, Kamis sore (1/8/2024).

Dari penggeledahan selama lima jam diperoleh beberapa barang bukti yang biasa digunakan membuat bom, di antaranya bahan kimia hingga  pembungkus bom.

"Ada bahan kimia, untuk membuat handak begitu kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Batu Teroris Terorisme
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182057//ledakan-iCNf_large.jpg
Densus 88 Polri Dalami Unsur Terorisme pada Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/624/3182035//sma_72-9kX5_large.jpg
Ledakan Terjadi di SMAN 72 Jakarta Usai TKA, Netizen: Untung Tesnya Sudah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416//kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969//terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730//yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707//yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement