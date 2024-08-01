Geledah Rumah Terduga Teroris di Kota Batu, Densus 88 Amankan Pembungkus Bom

KOTA BATU - Polisi menyebut mengamankan bahan-bahan diduga pembuat bahan peledak bom dari rumah terduga teroris di Kota Batu. Barang bukti ini ditemukan usai menggeledah rumah di Perumahan Bunga Tanjung Jalan Hasanuddin Gang 26 RT 1 RW 8, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sepanjang Kamis (1/8/2024).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyatakan, pihaknya bersama tim gabungan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri, Jihandak Brimob, Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim, dan Polres Batu, melakukan penggeledahan dan berbagai penyisiran di lokasi rumah, termasuk pengambilan sidik jari dan DNA.

"Di sini beberapa temuan yang bisa kami sampaikan, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya di sini," kata Kombes Pol Dirmanto, di depan rumah terduga teroris, Kamis sore (1/8/2024).

Dari penggeledahan selama lima jam diperoleh beberapa barang bukti yang biasa digunakan membuat bom, di antaranya bahan kimia hingga pembungkus bom.

"Ada bahan kimia, untuk membuat handak begitu kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom," tukasnya.