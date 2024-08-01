Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tersesat di Gunung Butak Batu, 6 Pendaki Dievakuasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:41 WIB
Tersesat di Gunung Butak Batu, 6 Pendaki Dievakuasi
Pendaki tersesat di Gunung Butak
A
A
A

KOTA BATU - Enam pendaki di Gunung Butak Kota Batu terpaksa dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan pasca keenamnya mengaku tersesat ke keluarga sehingga dilaporkan ke pihak terkait.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu Agung Sedayu mengakui, pihaknya membantu proses evakuasi enam pendaki yang naik ke Gunung Butak, dari Pos Pendakian Panderman Butak, Kelurahan Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur. Keenam pendaki asal Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya dievakuasi pada Rabu kemarin (31/7/2024).

"Salah satu survivor menghubungi keluarganya yang ada di Malang bahwa mereka tersesat. Kemudian keluarga menghubungi Pos Pendakian dan BPBD Kota Batu," ucap Agung Sedayu, ketika dikonfirmasi pada Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, proses evakuasi keenam pendaki yakni Aliando Kurnia Pratama Susilo, Andre Nizar kurniawan, Mirfakul Qolbi, Sugeng Imam Prasetyo, dan Achmad Arif, warga Kabupaten Gresik, serta M. Rico Prasetya warga Benowo, Kota Surabaya, dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, petugas pos pendakian, PSC Kota Batu, relawan, hingga warga sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
