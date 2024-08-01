Advertisement
HOME NEWS JATIM

Emil Dardak : Anak Muda Jangan Hanya Jadi Silent Majority

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |21:17 WIB
Emil Dardak : Anak Muda Jangan Hanya Jadi <i>Silent Majority</i>
Emil Dardak ingin pemuda tidak hanya jadi silent majority (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Dardak menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam dialektika publik pada kegiatan Youth Conference Rembuk Pemuda Jatim 2024 bertempat di bilangan Lowokwaru, Malang (1/08/2024). 

Bertemakan “Mewujudkan Kepemimpinan Transformasional: Menuju Masa Depan Berkelanjutan”, Youth Confrence Rembuk Pemuda Jatim 2024 merupakan wadah yang diselenggarakan oleh Rembuk Pemuda. 

Emil Dardak menekankan kepada seluruh peserta yang hadir, anak muda perlu banyak telibat dalam setiap kondisi yang terjadi di bangsa ini. 

“Saya berharap anak muda jangan hanya menjadi silent majority. Sebaliknya, anak-anak muda harus terlibat dalam dialektika publik dan secara konkret ikut dalam agenda pembangunan bangsa. Anak muda harus bisa mengaktivasi nation survival, semangat bersama, semangat kebangsaan, semangat kemerdekaan,” ujar Emil, dalam keterangan yang dierima, Kamis (1/8/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Emil Dardak juga menyerukan kepada anak muda agar bisa menjadi pemimpin masa depan yang baik, yang bisa berpikir jangka panjang kedepan, serta mental yang big effort, berdaya tahan yang tinggi dan tidak mudah patah arang.

 “Anak muda harus menjadi pemimpin yang baik dengan values driver, yaitu yang berpikir long term, panjang ke depan, harus memiliki mental big effort, berdaya tahan tinggi, dan tidak mudah patah arang,” tuturnya.

Sementara, Founder Rembuk Pemuda Aidil Pananrang menggarisbawahi kepemimpinan anak muda hari ini harus bertransformasi tidak berada pada tataran transaksional. Aidil menjelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin transformasional harus memiliki pemikiran ideal, cerdas, inspiratif, serta mampu membaca situasi dan kondisi.

“Kepemimpinan anak muda harus bisa bertransformasi. Ada empat dimensi pemimpin transformarsional, yaitu Idealize dengan membangun pemikiran yang ideal, intellectual stimulation untuk meghasilkan solusi yang baik, Inspirational motivation, serta Individual correspondance dengan menjawab dan membaca situasi dan kondisi yang ada, Jika anak muda memiliki yang empat tadi, maka mereka akan memimpin dan menciptakan perubahan,” jelas Aidil sosok dibalik lahirnya Rembuk Pemuda.

 

