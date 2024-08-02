Advertisement
HOME NEWS NEWS

Keceriaan Anak-Anak Pasien Kanker Bermain Bersama MNC Peduli dan Komunitas Taufan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:20 WIB
Keceriaan Anak-Anak Pasien Kanker Bermain Bersama MNC Peduli dan Komunitas Taufan
MNC Peduli dan Komunitas Taufan bermain bersama anak-anak pasien kanker (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - MNC Peduli kembali menggelar program satu juta masker untuk para pejuang kanker. Kali ini, MNC Peduli bekerjasama dengan Komunitas Taufan. 

MNC Peduli dan Komunitas Taufan memberikan 10.000 masker untuk melindungi pasien dan pendamping dalam proses pengobatan ke rumah sakit. Selain itu, memberikan bantuan untuk penunjang pengobatan berupa susu bernutrisi tinggi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Kimia No.13, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024). Berdasarkan pantauan tampak wajah ceria sejumlah anak saat bernyanyi dan bermain bersama MNC Peduli dan Komunitas Taufan. Usai bermain mereka menerima bantuan berupa susu hingga Pampers. 

Di sini para pejuang kanker juga dihibur dan diajak untuk bernyanyi bersama. Mereka tampak senang mengikuti setiap hiburan yang disajikan. Dengan harapan kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan rasa semangat.

Head of CSR, Tengku Havid mengungkapkan “Program sejuta masker untuk pejuang kanker ini sebagai salah satu dukungan kami untuk para pejuang kanker. Kami harap masker yang kami berikan dapat melindungi para pejuang kanker dan pendamping selama pengobatan ke rumah sakit serta hiburan yang kami tampilkan dapat menumbuhkan rasa semangat untuk sembuh," katanya.

 

