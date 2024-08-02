Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jusuf Kalla Saksikan Prosesi Pemakaman Ismail Haniyeh, Harap Perdamaian Segera Terwujud

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:30 WIB
Jusuf Kalla Saksikan Prosesi Pemakaman Ismail Haniyeh, Harap Perdamaian Segera Terwujud
Jusuf Kalla di pemakaman Ismail Haniyeh
A
A
A

QATAR - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, menghadiri pemakaman pimpinan politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Doha, Qatar, Jumat, 2 Agustus 2024, waktu setempat. Haniyeh dimakamkan di di Pemakaman Keluarga Emir Qatar di kawasan Lusail, wilayah pinggir laut utara Doha, setelah shalat Jumat, atau sekira pukul 13:30, waktu Qatar.

Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum Haniyeh dishalatkan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. JK terlihat ikut melakukan shalat janazah bersama ribuan orang yang hadir. 

JK terlihat didampingi Menkumham 2004-2007 Hamid Awaluddin, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin serta Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan.

JK juga turut menyaksikan pemakaman pimpinan Hamas yang sempat bertemu langsung dua pekan sebelumnya. Usai prosesi pemakaman, JK dan rombongan kembali berdoa bersama untuk almarhum.

Menurut JK, Ratusan bahkan ribuan jamaah yang hadir terlihat emposional.  Mereka larut dalam shalat Jumat dan dilanjutkan dengan salat janazah. 

Mereka yang hadir seperti petinggi dari Turki, PM Iran, Malaysia, Oman serta beberapanegara sekitar. "Semua hadir dan ini menandakan bahwa kita semua mendorong upaya perjuangan Palestina," kata JK .

 

Halaman:
1 2
      
