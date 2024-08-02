Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Masuk DPO, Zahir Eks Bupati Batubara Diburu Tim Khusus Polda Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:36 WIB
Masuk DPO, Zahir Eks Bupati Batubara Diburu Tim Khusus Polda Sumut
Zahir, mantan Bupati Batubara (MPI)
MEDAN - Polda Sumatera Utara mengerahkan tim khusus untuk mencari Zahir, Bupati Batubara 2018-2023 yang jadi tersangka suap PPPK. Politikus PDI Perjuangan itu sudah resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatra Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa tim sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan Zahir. 

"Kepada masyarakat yang mengetahui, diminta segera menginformasikan kepada pihak kepolisian terdekat," kata Hadi, Jumat (2/8/2024).

Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menerbitkan surat DPO kepada Zahir setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap PPPK di Kabupaten Batubara 2023 dan sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Awal Juli 2024, penyidik memanggil Zahir sebagai tersangka namun tidak dihadirinya. Kemudian dilakukan pemanggilan kedua Kamis 25 Juli 2024, Zahir pun kembali mangkir.

Dalam kasus dugaan suap PPPK di Kabupaten Batubara, penyidik sejauh ini sudah ditetapkan 6 orang tersangka. Lima orang diantaranya sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk adik kandung Zahir bernama Faisal.

Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batubara berinisial AH, Sekretaris Disdik Kabupaten Batubara berinisial DT, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik Kabupaten Batubara berinisial RZ dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batubara berinisial MD.

 

