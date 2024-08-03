Mengenal Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol yang Bernama Asli Muhammad Syahab

JAKARTA - Tuanku Imam Bonjol yang merupakan salah satu pahlawan terkenal di Indonesia. Kisah perjuangannya melegenda di Sumatera lantaran berjasa dalam mengusir penjajah.

Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional yang diangkat pada 6 November 1973. Ia adalah ulama, pejuang, dan pemimpin dalam Perang Padri (sebuah perang melawan Belanda) di tahun 1803 sampai 1838.

Tuanku Imam Bonjol bernama asli Muhammad Syahab dan merupakan anak tunggal pasangan Bayanuddin Syahab serta Hamatun. Sosok Tuanku Imam Bonjol sudah dipandang bersahaja sejak dini, sebab keluarganya merupakan alim ulama.

Ayahnya, adalah alim ulama asal Lima Puluh Kota dan merupakan pedagang yang sering merantau. Tak heran bila ia pernah bersekolah di Sekolah Rakyat Desa (setingkat SD) di Malaysia pada tahun 1779.

Demi berjuang melawan penjajahan Belanda, Tuanku Imam Bonjol berniat menjadikan agama Islam sebagai media perjuangannya dan mendirikan Tarekat Naqsyabandiyah. Sementara itu, ia juga memimpin Perang Padri di bumi Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 di Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

Tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya.