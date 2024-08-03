Bakar Lahan 2 Hektare, Dua Petani di Tanjab Barat Ditangkap Satgas Karhutla

JAMBI - Satgas Karhutla Jambi berhasil menangkap tangan dua orang terduga pelaku pembakaran lahan di Kelurahan Lubuk Kambing, Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi. Saat dilakukan penggerebekan, keduanya tidak dapat melarikan diri.

Setelah dicek tim Satgas Karhutla yang terdiri dari Babinsa, Babinkamtibmas, BKTM, RPK dari PT WKS Distrik VIII dan MPA, menemukan lahan yang terbakar sekitar 2 hektar.

"Kedua orang warga tersebut berinisial Si (72) dan Sa (50). Mereka berprofesi sebagai petani," ujar Dandim 0419/Tanjab Letnan Kolonel Arm Dwi Sutaryo, Sabtu (3/8/2024).

Dia menceritakan, satgas mendapatkan informasi adanya titik hotspot sesuai yang terpantau satelit NOAA20 dan SNPP. "Hasil pantaunnya, api sudah dalam keadaan padam dengan luas sekitar 2 hektar," tuturnya.

Setelah melakukan briefing singkat, kemudian tim Satgas Karhutla dengan alat GPS langsung menuju ke lokasi kebakaran lahan menggunakan sepeda motor.

Tidak butuh lama, Tim Satgas Patroli Karhutla tiba di lokasi lahan yang sengaja dibakar dan berhasil mengamankan 2 orang oknum warga diduga pelaku pembakaran lahan.