Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bakar Lahan 2 Hektare, Dua Petani di Tanjab Barat Ditangkap Satgas Karhutla 

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |10:25 WIB
Bakar Lahan 2 Hektare, Dua Petani di Tanjab Barat Ditangkap Satgas Karhutla 
Satgas Karhutla tangkap dua pembakar lahan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAMBI - Satgas Karhutla Jambi berhasil menangkap tangan dua orang terduga pelaku pembakaran lahan di Kelurahan Lubuk Kambing, Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi. Saat dilakukan penggerebekan, keduanya tidak dapat melarikan diri. 

Setelah dicek tim Satgas Karhutla yang terdiri dari Babinsa, Babinkamtibmas, BKTM, RPK dari PT WKS Distrik VIII dan MPA, menemukan lahan yang terbakar sekitar 2 hektar.

"Kedua orang warga tersebut berinisial Si (72) dan Sa (50). Mereka berprofesi sebagai petani," ujar Dandim 0419/Tanjab Letnan Kolonel Arm Dwi Sutaryo, Sabtu (3/8/2024).

Dia menceritakan, satgas mendapatkan informasi adanya titik hotspot sesuai yang terpantau satelit NOAA20 dan SNPP. "Hasil pantaunnya, api sudah dalam keadaan padam dengan luas sekitar 2 hektar," tuturnya.

Setelah melakukan briefing singkat, kemudian tim Satgas Karhutla dengan alat GPS langsung menuju ke lokasi kebakaran lahan menggunakan sepeda motor.

Tidak butuh lama, Tim Satgas Patroli Karhutla tiba di lokasi lahan yang sengaja dibakar dan berhasil mengamankan 2 orang oknum warga diduga pelaku pembakaran lahan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179943/menhut_dan_menkeu-ns5k_large.jpg
Menhut Bertemu Purbaya Bahas Persoalan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035/pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067/pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164099/lahan-zZli_large.jpg
Pemilik Lahan Terbakar 181 Hektare di Jambi Akhirnya Memenuhi Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160724/karhutla-7VW9_large.jpg
Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160131/prabowo-Gjab_large.jpg
Atasi Karhutla, Prabowo: Ada Titik Api Segera Dipadamkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement